05 May 2021 - 10:32- Yaşam

RAMAZAN SONRASI BESLENMEYE DİKKAT!

Ramazan ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sisteminde olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti. Özellikle beslenme tarzındaki bu değişikliğin mide ve bağırsak sistemini olumsuz bir şekilde etkileyeceğini belirtti.