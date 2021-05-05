RAMAZAN SONRASI BESLENMEYE DİKKAT!

Ramazandan sonra beslenmemize dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Dilara Yıldız konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuştu. Yıldız,
Ramazanda alışılmış olan uzun süren açlık döneminden sonra, ramazan bitiminde bir anda normal yeme düzenine geri dönmek durumunda kalınır. Bu durum sürece uyum sağlamada zorluk oluşturabilir. Özellikle beslenme tarzındaki bu değişiklik, mide ve barsak sisteminin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu nedenle, normal beslenme sürecine geçiş, ramazan sonrası minumum 5-6 gün olmalıdır
dedi.
SÜREÇ KADEME KADEME OLMALI
Ramazan ayından sonra beslenmenin normale dönmesiyle beraber dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Yıldız,
Ramazanda alışılmış olan uzun süren açlık döneminden sonra, ramazan bitiminde bir anda normal yeme düzenine geri dönmek durumunda kalınır. Bu durum sürece uyum sağlamada zorluk oluşturabilir. Özellikle beslenme tarzındaki bu değişiklik, mide ve barsak sisteminin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Bu nedenle, normal beslenme sürecine geçiş, ramazan sonrası minumum 5-6 gün olmalıdır. Bu yaklaşık 1 haftalık süreç, kademe kademe, eski yeme alışkanlığına ön hazırlık dönemi gibi düşünülmelidir
kelimelerine yer verdi.
ŞEKER ORANI YÜKSEK BESİNLERDEN UZAK DURULMALI
Şeker oranı yüksek olan gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Dilara Yılmaz,
Yine ramazanda olduğu gibi, belli bir süre daha iki öğün beslenmeye devam etmek hem dengeyi sağlamada hem de sağlık açısından olumlu olacaktır. Kahvaltıda tıpkı sahur zamanında olduğu gibi peynir, yumurta, domates-salatalık gibi hafif besinler tercih edilmelidir. Glisemik indeksi yüksek beyaz ekmek ve hamur işleri tüketiminden uzak durulmalıdır. Kahvaltıda az miktarda tam buğday ekmeği tüketilebilir ve kahvaltının ardından 1 fincan bitki çayı ya da sade kahve ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Özellikle bu süreçte bayram dolayısıyla tüketilen tatlı, hamur işleri, çikolata, kola, meyve suları gibi yüksek şeker oranına sahip besinlere karşı dikkatli olunmalıdır
diye konuştu.
POSALI BESİNLER
Sindirimin düzenlenmesi için kuru meyve ve komposto tüketilmesinin önemini anlatan Yıldız,
Kan şekerini aniden yükseltecek bu yüksek karbonhidrat oranına sahip besinleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Eğer illa ki bayramda tatlı türleri tüketmek istiyorsanız, tercihiniz aşırıya kaçmamak şartıyla hafif sütlü tatlılardan veya bitter çikolatadan yana olabilir. Sindirim sistemini rahatlatmak adına kuru meyveler ya da komposto, doğal müsli, yulaf ezmeli karışımları tüketebilirsiniz. Ramazan boyunca dinlenme halinde olan bağırsakların çalışması yavaşlayacağından, bu posalı besinleri tüketmek sindirim sisteminin çalışmasını yeniden hızlandıracaktır
kelimelerine yer verdi.
Yine benzer şekilde ara öğün olarak yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünlerini tüketmek de sindirim sisteminin düzene girmesini sağlar, ayrıca kilo kontrolü sağlar” diyen Diyetisyen Yıldız, “Bol sıvı almaya gayret edin. Ramazanda uzun süren açlıkların sonunda vücuttaki su oranı da önemli ölçüde azalır ve bedenimiz susuz kalır. Bu nedenle boşalan su rezervlerini tekrar doldurmak için, ramazan sonrası bol su tüketmeye gayret edilmelidir. Gün boyu belli aralıklarla, yudum olmak üzere bol ılık su tüketerek sıvı alımı sağlanmalıdır. Limonlu, naneli su da tüketebilirsiniz. Akşam öğününüzü ise ramazandaki gibi geç saatlere bırakmamaya dikkat etmelisiniz. Sindirimi kolay olan beyaz et tercihiniz olabilir. Kırmızı et ağırlıkta beslenmekten kaçının. Eğer kırmızı et tüketecekseniz, sindirimi kolaylaştırması bakımından sebze ile karışık tüketmeye özen gösterin. Akşam yemeklerinizi ızgara veya fırında tercih edin, kızartma türlerinden uzak durun. Yemeklerinizi mutlaka salata ile beraber tüketmeye gayret edin. Özellikle mevsim sebze ve yeşilliklerini sofranızda bulundurun. Böylece ramazan sonrası midenizi de çok zorlamamış olursunuz. Akşam yemeklerinizde karbonhidratlı besinler tüketmemeye özen gösterin. Akşam yemekten sonra, miktarına dikkat etmek şartıyla ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler ve meyve tüketilebilir
ifadelerini kullandı.
ANİ KİLO ARTIŞI
Ani kilo artışı yaşamamak için sağlıklı beslenmenin önemini anlatan Diyetisyen Dilara Yıldız,
Yine tercihe göre, bitki çayları, maden suyu ya da süt tüketmeniz sağlığınız için yararlı olacaktır. Özellikle gaz ve hazımsızlık şikâyetleri yaşamamak için, yeşil çay ve rezene çayını akşam yemeklerden sonra, öncelikli olarak tercih edebilirsiniz. Metabolizmanın tekrar hızlanması için, hareketlilik de bu süreçte oldukça önemli. Mümkünse 20-40 dakika arası yapacağınız egzersiz, zinde kalmanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Ancak bedeni hırpalayan ağır egzersizler bu dönemde, bedene durağan bir dönemin ardından aşırı yüklenmeye yol açacağından pek uygun olmaz. Örneğin günlük 30 dakikalık yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle diyabet, kalp-damar hastalığı, yüksek tansiyon ve kilo probleminiz varsa ölçülü ve sağlıklı beslenmeye ayrıca dikkat etmelisiniz. Ramazan sonrası ani kilo artışı yaşamamak için, bayramda da sağlıklı beslenin, formunuzu ve sağlığınızı koruyun
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.