Aslantepe Bilim Şenliği'ne korona darbesi!

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,

2019 yılı 1. döneminde “4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Aslantepe Bilim Şenliği” adlı proje TÜBİTAK tarafından onaylanmıştı. Bilim Şenliği’nin normal şartlarda 24-26 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasının planlandığı, fakat Covid-19 salgını nedeniyle 27-28-29 Mayıs 2021 tarihine ertelenmişti. Şenliğin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılıp yapılmaması hususunda Hıfzıssıhha Kurulunun görüşlerinin bildirilmesi talep edilmişti. İlimizde Covid-19 salgınının bulaş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, salgın kapsamında alınan tedbirleri zaafa uğratacağı ve katılımcıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden Bilim Şenliği’nin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılmamasına ve ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir

denildi.( İHA)