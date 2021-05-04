Busabah Malatya Busabah Malatya
04 May 2021 - 19:14- Kültür & Sanat G: 04 May 2021 - 19:38

Aslantepe Bilim Şenliği'ne korona darbesi!

Malatya’da düzenlenmesi planlanan Bilim Şenliği, Covid-19 önlemleri kapsamında ikinci kez ertelendi. Valilik yaptığı açıklamada koronavirüs pandemisinin bulaş yoğunluğunun göz önüne alındığına dikkat çekti.
mask

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,

2019 yılı 1. döneminde “4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Aslantepe Bilim Şenliği” adlı proje TÜBİTAK tarafından onaylanmıştı. Bilim Şenliği’nin normal şartlarda 24-26 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasının planlandığı, fakat Covid-19 salgını nedeniyle 27-28-29 Mayıs 2021 tarihine ertelenmişti. Şenliğin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılıp yapılmaması hususunda Hıfzıssıhha Kurulunun görüşlerinin bildirilmesi talep edilmişti. İlimizde Covid-19 salgınının bulaş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, salgın kapsamında alınan tedbirleri zaafa uğratacağı ve katılımcıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden Bilim Şenliği’nin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılmamasına ve ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir

denildi.( İHA)
# malatya, covid-19, İHA, sağlık, eğitim, salgın, göz

04 May 2021 - 19:14 Malatya- Kültür & Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
UNESCO, YOLCULUĞU BAŞLADI! mask
UNESCO, YOLCULUĞU BAŞLADI!
Bu ilçede 80 yapı tescillendi! mask
Bu ilçede 80 yapı tescillendi!
Fotoğrafçılar Yeşilyurt yaşamını belgeliyor mask
Fotoğrafçılar Yeşilyurt yaşamını belgeliyor
Bakanlık Bilişim Personeli alacak mask
Bakanlık Bilişim Personeli alacak
Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor! mask
Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor!
Arslantepe, UNESCO'ya aday! mask
Arslantepe, UNESCO'ya aday!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü

GALERİ

Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL