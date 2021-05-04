Aslantepe Bilim Şenliği'ne korona darbesi!

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,
2019 yılı 1. döneminde “4007-TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı” kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Aslantepe Bilim Şenliği” adlı proje TÜBİTAK tarafından onaylanmıştı. Bilim Şenliği’nin normal şartlarda 24-26 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmasının planlandığı, fakat Covid-19 salgını nedeniyle 27-28-29 Mayıs 2021 tarihine ertelenmişti. Şenliğin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılıp yapılmaması hususunda Hıfzıssıhha Kurulunun görüşlerinin bildirilmesi talep edilmişti. İlimizde Covid-19 salgınının bulaş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, salgın kapsamında alınan tedbirleri zaafa uğratacağı ve katılımcıların sağlık durumlarını olumsuz etkileyeceği değerlendirildiğinden Bilim Şenliği’nin 27-28-29 Mayıs 2021 tarihlerinde veya Haziran 2021 ayı içerisinde yapılmamasına ve ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir
denildi.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.