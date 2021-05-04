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04 May 2021 - 18:40- Eğitim G: 04 May 2021 - 18:48

41 öğretim üyesi alınacak!

Dokuz Eylül Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitemizin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04 May 2021 - 18:40 Malatya- Eğitim

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