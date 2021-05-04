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04 May 2021 - 18:12- Ekonomi G: 04 May 2021 - 18:18

Battalgazi'de icradan daire!

Battalgazi'de 115 m2 daire icradan satılık. Dairenin tahmini bedeli 175 bin lira!
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 467 Ada, 237 Parsel, SARAY Mahalle/Köy, zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Malatya - Battalgazi - Saray Mahallesi -467 Ada -237 Parsel -54/960 arsa paylı zemin kat: 2 nolu bağımsız bölümdür Battalgazi imar hudutları içerisinde olup, her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapıya girilememiş olup yerinde ve muadil daireye göre yapılan incelemede, bina betonarme karkas yapı özelliğinde sahip, zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

04 May 2021 - 18:12 Malatya- Ekonomi

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