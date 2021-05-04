Battalgazi'de icradan daire!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 467 Ada, 237 Parsel, SARAY Mahalle/Köy, zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Malatya - Battalgazi - Saray Mahallesi -467 Ada -237 Parsel -54/960 arsa paylı zemin kat: 2 nolu bağımsız bölümdür Battalgazi imar hudutları içerisinde olup, her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapıya girilememiş olup yerinde ve muadil daireye göre yapılan incelemede, bina betonarme karkas yapı özelliğinde sahip, zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.