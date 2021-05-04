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04 May 2021 - 17:11- Yaşam G: 04 May 2021 - 17:48

Genç avukat koronavirüse yenildi!

24 yılını avukatlık mesleğine adayan Naki Çalışkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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İnönü Üniversitesi Hukuk Müşaviri Sakine Çalışkan'ın da eşi olan Naki Çalışkan aynı zamanda 2 çocuk babasıydı. 47 yaşındaki Naki Çalışkan, Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
# naki çalışkan, malatya, İnönü Üniversitesi, İnönü

04 May 2021 - 17:11 Malatya- Yaşam

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