Avukat koronavirüse yenildi!

CHP İl Başkanı Enver Kiraz yazılı olarak yaptığı açıklamada Avukat Naki Çalışkan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü,
Malatya Baro Avukatlarımızdan, Partimizin üyesi Av. NakiÇalışkan'ın genç yaşta vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Covid nedeniyle uzun süredir tedavi gören Avukat Naki Çalışkan tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir
cümleleriyle paylaştı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.