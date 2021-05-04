Busabah Malatya Busabah Malatya
04 May 2021 - 15:42- Gündem G: 04 May 2021 - 16:30

BİR KARAR VER MOTAŞ!

Coronavirüs kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararından sonra Motaş ulaşım saatlerini sürekli değiştirirek yolcuları mağdur etti.
mask

Ülke genelinde Coronavirüs kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma genelgesi yayınlandı. Ülke genelinde en uzun tam kapanma dönemi yaşanırken işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımada sıkıntı yaşıyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar iş yerlerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanırken MOTAŞ Genel Müdürlüğünün sefer saatlerinin sürekli değiştirmesinden dolayı mağduriyet yaşıyorlar.

Bazı vatandaşlar otobüslerin sefer saatlerinin sürekli değişmesinden dolayı uzun süre beklediklerini bundan dolayıda mağdur olduklarını ifade ettiler. Kısıtlama döneminde muaf olmalarına karşın iş yerlerine gidişte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar MOTAŞ Genel Müdürlüğünden muğduriyetlerinin giderilmesini istediler.

(Haber Merkezi)
# motaş

04 May 2021 - 15:42 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu mask
Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Boğulma vakaları konusunda önemli uyarı! mask
Boğulma vakaları konusunda önemli uyarı!
Haftanın ilk gününde kentte son durum mask
Haftanın ilk gününde kentte son durum
ÖTV İNDİRİMİ İSTİYORUZ! mask
ÖTV İNDİRİMİ İSTİYORUZ!
2022’de suya kavuşacak! mask
2022’de suya kavuşacak!
79 kişiye para cezası uygulandı mask
79 kişiye para cezası uygulandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Buz kestiren 'öz eleştiri' mask
Buz kestiren 'öz eleştiri'
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü

GALERİ

Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor mask
Ramazan gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı? mask
Gözler federasyonda! Ceza çıkacak mı?
Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL