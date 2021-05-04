BİR KARAR VER MOTAŞ!

Ülke genelinde Coronavirüs kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma genelgesi yayınlandı. Ülke genelinde en uzun tam kapanma dönemi yaşanırken işlerine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımada sıkıntı yaşıyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar iş yerlerine ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanırken MOTAŞ Genel Müdürlüğünün sefer saatlerinin sürekli değiştirmesinden dolayı mağduriyet yaşıyorlar.

Bazı vatandaşlar otobüslerin sefer saatlerinin sürekli değişmesinden dolayı uzun süre beklediklerini bundan dolayıda mağdur olduklarını ifade ettiler. Kısıtlama döneminde muaf olmalarına karşın iş yerlerine gidişte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar MOTAŞ Genel Müdürlüğünden muğduriyetlerinin giderilmesini istediler.

(Haber Merkezi)