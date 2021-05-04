KÜMEDE KALMA YARIŞI NEFES KESİYOR

Sahasında Kayserispor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı siyahlı takım, hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı ancak kendisini henüz tehlike hattının dışına atamadı. Süper Lig’de 39 hafta sonunda oynadığı 37 karşılaşmada 9 galibiyet, 14 beraberlik, 14’te mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 41 puan topladı. Başakşehir ve Kasımpaşa’nın 3 puan kazandığı 39.haftayı 1 puanla kapatan sarı siyahlılar, puan tablosunda bir sıra geriledi ve 15.sırada yer aldı. Kasımpaşa’nın 40, Kayserispor’un 39, MKE Ankaragücü’nün 38, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 37, Gençlerbirliği’nin ise 35 puan topladığı ligde 41 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, kendisini tehlike hattının dışına atamadı.