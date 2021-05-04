Sahasında Kayserispor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı siyahlı takım, hanesine kritik bir 3 puan yazdırdı ancak kendisini henüz tehlike hattının dışına atamadı. Süper Lig’de 39 hafta sonunda oynadığı 37 karşılaşmada 9 galibiyet, 14 beraberlik, 14’te mağlubiyet yaşayan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 41 puan topladı. Başakşehir ve Kasımpaşa’nın 3 puan kazandığı 39.haftayı 1 puanla kapatan sarı siyahlılar, puan tablosunda bir sıra geriledi ve 15.sırada yer aldı. Kasımpaşa’nın 40, Kayserispor’un 39, MKE Ankaragücü’nün 38, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 37, Gençlerbirliği’nin ise 35 puan topladığı ligde 41 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, kendisini tehlike hattının dışına atamadı.
04 May 2021 - 16:00- Spor Güncelleme: 04 May 2021 - 16:06
KÜMEDE KALMA YARIŞI NEFES KESİYOR
Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken, kümede kalma yarışı nefes kesmeye başladı. 28 puanla 21.sırada yer alan Denizlispor, bu sezon küme düşen ilk takım olurken; Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir ve Antalyaspor kümede kalma mücadelesi veriyor. Lig’de 39.hafta maçları tamamlandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.