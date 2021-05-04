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04 May 2021 - 15:47- Gündem G: 04 May 2021 - 15:54

Vergi ödemeleri evden!

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi korona virüs tedbirleri dolayısıyla evinde kalmak zorunda olan vatandaşlara, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre, Temizlik, Reklam ve İlan vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için online işlemlerle hizmet kolaylığı sağlıyor.
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Yeşilyurt Belediyesi korona virüs bulaş riskini azaltmak ve vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak tutabilmek amacıyla emlak vergisi başta olmak üzere tüm belediye vergi ödemelerinin online ortamda yapılabilmesini sağlayan hizmetleriyle vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor.
Online işlemlerle vatandaşlara hizmet kolaylığı sağlayan Yeşilyurt Belediyesi, korona virüs tedbirlerinin uygulanmasındaki kritik sürece ve ilçe sakinlerinin korunmasına katkı sağlamayı da hedefliyor.
Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, emlak, çevre, temizlik, reklam ve ilan vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceğini ifade edilirken,

Covid-19 salgınının yükselişe geçtiği bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan vergi işlemlerini online yapmaları adına her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Pandeminin yüksek yayılma tabloları ile karşı karşıya kaldığımız bugünlerde ise internetin ve dijital dünyanın sağladığı imkânlardan yararlanarak sosyal teması azaltabiliriz. Hem ilçemizde salgının yaygınlığını önlemek hem de vatandaşların zamandan tasarruf etmesi için vergi ödemelerinde e-belediye kullanarak evlerinden çıkmadan, çok kolay ve hızlı bir şekilde ödeme yapma imkânı sağlıyoruz. Bu kapsamda; 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan emlak, çevre, temizlik, reklam ve ilan vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemleri sırasında veznelerimizde yoğunluk yaşanmaması ve kişisel korunmayı sağlamak amacıyla vatandaşlarımız ödemelerini http://e-belediye.yesılyurt.bel.tr adresi üzerinden online olarak ya da Ziraat Bankası Girişimci Şube TR79 0001 0021 8425 2267 2150 22 nolu Iban numaralı Yeşilyurt Belediyesi banka hesabımıza ve 236678 numaralı posta çeki hesabımıza havale-eft yapabilirler. Hemşerilerimiz 0422 377 77 00 nolu numaradan ( 4529-4530-4534-4535-4537-4539-4541) dahili numaralarımızı arayarak yetkililerden detaylı bilgiler alabilirler 

ifadelerine yer verildi.( İHA)
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04 May 2021 - 15:47 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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