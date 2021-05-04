Yeni tip korona virüs ( Covid-19) döneminde Malatya’da polis sorumluluk sahasında karantina kurallarına uymayan bin 178 kişinin şuana kadar öğrenci yurtlarında karantinaya alındığı açıklandı. Zorunlu karantinaya alınan kişilerin ise bu süre zarfındaki masrafları ise daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kendilerinden tahsil edildi.
Bir günde 81 bin TL ceza
Öte yandan, 17 günlük tam kapanma sürecinde kentte polis ekiplerince denetimlerinde hız kesmeden devam ediyor. Yol kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde son 24 saatte kısıtlama kararlarına uymayıp dışarı çıkan 91 kişiye toplamda 81 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.(İHA)
04 May 2021 - 15:40- Gündem Güncelleme: 04 May 2021 - 15:45
Kısıtlama sürecinde denetimler sürüyor
Korona virüsün Malatya’da görüldüğü tarihten bu yana karantina kurallarına uymayan toplam bin 178 kişinin yurtlarda karantinaya alındığı açıklandı. Son 24 saatte ise 91 kişiye kısıtlama kurallarına uymadığı için 81 bin TL para cezası kesildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.