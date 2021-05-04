Nisan Ayı Tüketici Fiyatları Endeksi

Aylık en yüksek artış yüzde7,57 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,13, eğitimde yüzde 2,09, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde1,89’ luk artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 29,31 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ de aylık yüzde1,63 artış gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde1,63, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde8,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde20,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde14,17 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde6,58 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan eğitim (yüzde4,71), lokanta ve oteller (yüzde2,53), ulaştırma (yüzde2,07), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde1,80), eğlence ve kültür (yüzde1,46), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde0,90), alkollü içecekler ve tütün (yüzde0,78), sağlık (yüzde0,53), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde0,39) artış göstermiş, haberleşme (yüzde0,48), mobilya, ev aletleri, ve ev bakım hizmetleri (yüzde0,72) azalış göstermiştir.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış yüzde 42,68 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma (yüzde29,44), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde22,27), lokanta ve oteller (yüzde19,30), sağlık (yüzde19,17), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde17,82), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde16,10) artışın yüksek olduğu diğer harcama gruplarıdır.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren terlik (kadın için) oldu.

Terliğin (kadın için) ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde35,57), gömlek – kadın için (yüzde32,12), elbise – kadın için (yüzde30,66), domates (yüzde26,77), bisiklet (yüzde12,93) oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde patlıcan oldu.

Patlıcanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde25,73), yatak - çift kişilik (yüzde11,27), genç odası takımı (yüzde10,93), çarliston biber (yüzde6,34), patates (yüzde6,33) oranında düşüş gösterdi. ( Haber Merkezi)