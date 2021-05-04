Adıyamanlı vekil isyan etti!

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada Malatya-Adıyaman bağlantı yolunun trafiği kaldırmadığı dile getirdi. Seçim vaatleri arasında yer alan sorunun bir türlü çözüme ulaştırılmadığını kaydeden Tutdere,
Defalarca dile getirmemize rağmen Çelikhan yolunda herhangi bir çalışma yapılmadı
dedi.
Konuşmasının devamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenen Tutdere,
Son yıllarda Adıyaman-Çelikhan yolunun trafik yoğunluğu katbekat artıştır. Çelikhan yolunda çalışmalara başlanılması, bölge halkının ve tüm Adıyamanlıların ortak talebidir. Çelikhanlılar iktidara soruyor: Otobanlar bitti, on dokuz yıl geçti; daha neyi bekliyorsunuz, yolumuzu ne zaman yapacaksınız? Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum: Adıyaman-Çelikhan yolunun çalışmalarına bir an evvel başlayın, vatandaşlarımızın yol çilesini sonlandırın
dedi. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.