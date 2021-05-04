04 May 2021 - 13:57- Siyaset

Adıyamanlı vekil isyan etti!

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM’de yaptığı konuşmada Adıyaman’ı Malatya’ya bağlayan Adıyaman-Çelikhan yolunun trafik yoğunluğunu kaldıramadığını ifade etti. Tutdere, “Otobanlar bitti, on dokuz yıl geçti; daha neyi bekliyorsunuz, yolumuzu ne zaman yapacaksınız?” diye sordu.