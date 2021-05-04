Sigara satışı yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

Duyurulan genelge sonrası vatandaşlar sosyal medya üzerinden sadece temel gıda ürünlerinin satışının yapılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

Genelgede tütün ürünlerinin satışına dair herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, market genelgesinde sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

(Haber Merkezi)