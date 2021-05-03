Busabah Malatya Busabah Malatya
03 May 2021 - 21:27- Spor G: 03 May 2021 - 21:41

Buz kestiren 'öz eleştiri'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" dedi. Teknik Direktör Buz'un, buz kesen öz eleştirileri ise dikkatlerden kaçmadı. Buz, "Hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı" dedi.
mask

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, bugün önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade ederek,

Burada kendi sahamızda Kayserispor müsabakasında yüzde yüz kazanmak istedik. 90 dakikaya baktığımız zaman iki tane çok farklı bir devre izledik. Özellikle hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düştü anlamadık. İlk devreyi iyi oynayamadığımızı söyleyebiliriz

dedi.

BUZ: FIRSATIMIZ VARDI!

İkinci yarı çok farklı bir Yeni Malatyaspor’un sahada olduğunu ifade eden Buz,

Kaldı ki maçı çevirme sadece beraberliğe değil, maçı çevrime fırsatlarımız vardı, direklerden dönen topumuz. Oyuncularımız burada karakter gösterdi. Kolay değil tabii her hafta baskı altındasınız. Sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden burada karakter gösterdi arkadaşlarımız. O yüzden bizim için tabii ki kazanmak istiyorduk ama her puanında önemli olduğunu diyebiliriz bu durumda. Şöyle bir şey diyeyim; ikinci devrenin Kayserispor bilmiyorum, belki iki kere veya 3 kere orta sahayı geçmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmiş olsaydık yine de farklı kazanmış olacaktık

diye konuştu.


Haftaya deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını da dile getiren Buz,

Orada yine savaşacağız arkadaşlarımızla. Gereken puanları alacağız. Yeni Malatyaspor'umuz da her türlü ligde tutacak anlamında, kalacağımız için Allah'ın izniyle orada gerek puanları da almak istiyoruz. Oraya 3 puan için gideceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 3 tane müsabakamız var. O müsabakalardan gereken puanları alacağız Allah'ın izniyle

şeklinde konuştu.( İHA)

# İrfan buz, kayserispor, süper lig, yeni malatyaspor, ile, için, İHA, ilk, süper

03 May 2021 - 21:27 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
YENİ MALATYASPOR İÇİN KRİTİK RANDEVU mask
YENİ MALATYASPOR İÇİN KRİTİK RANDEVU
KAYSERİSPOR MALATYA YOLUNDA mask
KAYSERİSPOR MALATYA YOLUNDA
Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor mask
Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor
HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI mask
HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Tarihler belli oldu! mask
Tarihler belli oldu!
YMS KOMŞUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR mask
YMS KOMŞUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü
CHP’li Ağbaba’dan yeni iddia! mask
CHP’li Ağbaba’dan yeni iddia!
Ölüsünü 30 gün sonra buldular' mask
Ölüsünü 30 gün sonra buldular'

GALERİ

Haziran'da tamamlanıyor! mask
Haziran'da tamamlanıyor!
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz mask
Çınar: Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Tam Kapanmanın İlk Günü! mask
Tam Kapanmanın İlk Günü!
İLK GÜNDEN İSYAN! mask
İLK GÜNDEN İSYAN!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL