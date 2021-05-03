24 saatte 347 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme tablosunda bugün vefat edenlerin sayısı 347 olarak belirtildi. Tabloda bugüne kadar vefat edenlerin sayısı ise 41 bin 191 olarak gösterildi.

Malatya'nın kırmızı rengini koruduğu illere göre haftalık koronavirüs risk haritasında ise vaka sayısı 100 binde 540,19 olarak belirtildi.