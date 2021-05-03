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03 May 2021 - 20:59- Sağlık G: 03 May 2021 - 21:22

24 saatte 347 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanlığı korkutan rakamları her gün olduğu gibi bugünde açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre bugün koronavirüs tablosunda vefat edenlerin sayısı 347. Risk haritasında ise Malatya hala kırmızı rengini koruyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme tablosunda bugün vefat edenlerin sayısı 347 olarak belirtildi. Tabloda bugüne kadar vefat edenlerin sayısı ise 41 bin 191 olarak gösterildi.

Malatya'nın kırmızı rengini koruduğu illere göre haftalık koronavirüs risk haritasında ise vaka sayısı 100 binde 540,19 olarak belirtildi.
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03 May 2021 - 20:59 Malatya- Sağlık

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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