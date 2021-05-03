Sadece yerli iştirakçiler katılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Battalgazi Belediyesi sadece yerli iştirakçilerin katılabileceği kömür dağıtım hizmet alımı yapacak. İlanda, "2021 Yılı Kömür Nakliyesi, Dağıtımı ve İstifi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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