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03 May 2021 - 20:21- Yaşam G: 03 May 2021 - 20:30

Sadece yerli iştirakçiler katılacak!

Battalgazi Belediyesi, 7 bin 750 ton kömürü eşit şekilde 7 bin 750 haneye dağıtacak. Belediyesin Sosyal Hizmetler Vakfı, bu dağıtım için hizmet alımı yapacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Battalgazi Belediyesi sadece yerli iştirakçilerin katılabileceği kömür dağıtım hizmet alımı yapacak. İlanda, "2021 Yılı Kömür Nakliyesi, Dağıtımı ve İstifi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03 May 2021 - 20:21 Malatya- Yaşam

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