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03 May 2021 - 20:08- Eğitim G: 03 May 2021 - 20:14

31 öğretim üyesi alınacak!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak. İlanda, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03 May 2021 - 20:08 Malatya- Eğitim

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