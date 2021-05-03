Yeni Malatyaspor, Kayserispor ile 1 puanı paylaştı

Ligin 39.haftasının en kritik maçında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u sahasında konuk etti. Kayserispor, 41.dakikada İlhan Parlak’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 65.dakikada Adem Büyük’ün golüyle skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında Yeni Malatyaspor baskılı oynasa da gol bulamadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş, 4.Hakem Hakan Ceylan

VAR Hakemi Koray Gençerler, AVAR Hakemi Erkan Engin

HELENEX YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 17.Teenage Lingani Hadebe, 19.Benjamin Tetteh, 29.Ahmed Ildız (Dk.46 Stephen Patrick Mallan), 21.Moryke Fofana (Dk.90.Aly Malle), 26.Semih Kaya, 45.Karim Hafes Ramadan Seifeldin, 57.İssam Chebake (Dk.69 Wallace Fortuna Dos Santos), 61.Zeki Yavru, 77.Mustafa Eskihellaç (Dk.77 Umut Bulut), 99.Adem Büyük

YEDEKLER: 1.Abdulsamed Damlu, 4.Stephen Patrick Mallan, 6.Afriyie Acquah, 8.Fernando Ruben Zuqui, 9.Umut Bulut, 12.Aly Malle, 13.Wallace Fortuna Dos Santos, 24.Olcay Şahan, 90.Kubilay Kanatsızkuş, 92.Bülent Cevahir

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

HES KABLO KAYSERİSPOR: 16.Doğan Alemdar, 2.Nehuen Mario Paz, 3.Joseph Larweh Attamah, 4.Dimitrios Kolovetsios, 10.Pedro Henrique Konzen Medina Da Silva, 18.Zoran Kvrzic, 21.Aziz Eraltay, 23.İlhan Parlak (Dk.61 Kevin Luckassen), 25.Aaron Justin Lennon (Dk.85 Melih Okutan), 44.Besard Sabovic (Dk.85 Uğur Demirok), 96.Daniel Avramovski (Dk.69 Karahan Yasir Subaşı)

YEDEKLER: 1.İsmail Çipe, 11.Muğdat Çelik, 14.Emre Demir, 15.Uğur Demirok, 17.Nurettin Korkmaz, 20.Ramazan Civelek, 22.Cristian-İonut Sapunaru, 24.Melih Okutan, 32.Karahan Yasir Subaşı, 42.Kevin Luckassen

TEKNİK SORUMLU: Yalçın Koşukavak

GOLLER: Dk.65 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk.41 İlhan Parlak (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Karim Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor) Dimitrios Kolovetsios (Kayserispor)

MAÇTAN NOTLAR

Dakika 2: Lennon ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu, içeriye çevirdi ama savunma ayak koydu. Bu arada Lennon için ofsayt bayrağı havada.

Dakika 6: Zeki orta alandan kullanılan serbest vuruşta topu rakip ceza sahasına doğru gönderdi fakat meşin yuvarlak doğrudan dışarıya gitti.

Dakika 9: Tetteh ceza sahası içi sol çaprazından topu içeriye çevirdi, fakat meşin yuvarlak taca gitti. Bu arada Tetteh için ofsayt bayrağı da havada.

Dakika 16: Kvrzic ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti. Henrique, sağ kanattan kullanılan kornerde arka direkte kafayı vurmak istedi fakat top, boyunu aştı.

Dakika 18 GOL TEHLİKESİ: Fofana sol çaprazdan ceza sahasına girdi, topu içeriye çevirdi, savunmada Paz son anda topa ayak koydu. Korner.

Dakika 19 GOL TEHLİKESİ: Mustafa sağ kanattan topu içeriye çevirdi, Tetteh ceza sahası içinde vurmak üzereyken savunma son anda ayak koydu.

Dakika 24 GOL TEHLİKESİ: Henrique sağ kanattan çalımlarla merkez yöneldi, ceza sahası dışından şutunu çekti, top savunmada Hadebe'ye çarpıp kornere gitti.

Dakika 26: Adem, savunma arkasına Tetteh'i kaçırmak istedi, pasını attı fakat Tetteh topa hareketlenmeyince top Kayserisporlu oyuncularda kaldı.

Dakika 30: GOL TEHLİKESİ: Aaron Lennon önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Henrique soldan ortaladı, arka direkte Lennon vuruşunu yaptı top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 32: İlhan Parlak önemli bir poziyonu değerlendiremedi. Ceza sahası sol iç çaprazında İlhan Parlak tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Dakika 41 GOL: Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Dakika 45+1 GOL TEHLİKESİ: ustafa sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Adem iyi yükselip kafayı vurdu, top kaleci Doğan'da kaldı.

Dakika 49: Yeni Malatyaspor takımından Mustafa Eskihellaç şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Dakika 50: Sağ kanattan kullanılan kornerde Zeki ortayı yaptı, arka direkte Adem kafayı vurdu ama top dışarıya gitti.

Dakika 53 GOL TEHLİKESİ: Sağ kanattan Adem, orta şut karışımı bir sert şut gönderdi, top yan direğe çarpıp dışarıya gitti.

DAKİKA 55: Stephen Mallan uzaktan kaleyi yokladı, top yandan az farkla dışarıya çıktı.

Dakika 61 GOL TEHLİKESİ: Hafez sol kanattan içeriye çevirdi, ceza sahası içinde Tetteh topa zor da olsa dokundu ama meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Dakika 62: Hafez sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Adem kafayı vurdu, top üst direkten dışarıya gitti.

Dakika 65 GOL: Benjamin Tetteh’in sağdan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Dakika 70 GOL TEHLİKESİ: Sağ kanattan kullanılan kornerde Zeki ortayı yaptı, Adem kafayı vurdu ama top yandan dışarıya gitti.

Dakika 83: Yeni Malatyaspor takımından Stephen Mallan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Dakika 87 GOL TEHLİKESİ: Adem sol kanattan ortayı yaptı, Umut ceza sahası içinde kafayı vurdu top üstten auta gitti.

Dakika 88: Bu dakikada Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Stephen Mallan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.