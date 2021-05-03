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03 May 2021 - 17:27- Spor G: 03 May 2021 - 17:37

Maçta beraberlik

Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ün 65. dakikada attığı gol ile Kayserispor karşısında beraberliği yakaladı.

FERDİ DURDU
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Süper Lig'in 39.haftasında oynanan zorlu maçta Yeni Malatyaspor, rakibi Kayserispor karşında Adem Büyük'ün attığı golle beraberliği yakaladı.
# Gol, adem büyük, maç, yeni malatyaspor

03 May 2021 - 17:27 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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