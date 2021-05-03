Boğulma vakaları konusunda önemli uyarı!

Baraj veya gölet gibi sularda serinlemek amacıyla suya girilmesinin büyük tehlike arz ettiğini belirten Belediyesi İtfaiyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar,
Bizler itfaiye ekipleri olarak darda kalmış tüm hemşerilerimizin imdadına yetişmeye çalışıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sadece yangınlara değil, trafik kazalarına, boğulmalara ve her türlü kurtarmaya müdahale ediyoruz. En güzel hizmetlerimizden biri de su altı arama kurtarma ekiplerimizin yaptığı hizmetleridir. 2020 yılında 18 boğulma vakası yaşandı maalesef. Diğer vakaların tamamına ekiplerimiz başarı ile müdahale etti. 2021 yılında şu ana kadar 2 boğulma hadisesi yaşadık. Tabi bu olaylar inşallah bundan sonra olmaması veya en asgari olmasıdır. Özellikle vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Malatya’nın birçok yerinde göletler ve barajlar bulunuyor. Özellikle Karakaya Barajı Malatya’nın ciddi bir sahasını kaplıyor. Barajların dip yapısı bilinmediği ve altında nelerle karşılaşılacağı bilinmediği için kesinlikle yüzme amaçlı suya girilmemesi gerektiğini sürekli belirtiyoruz. Pandemi döneminde bir yıldan beri hafta sonu yasağının olması vakalarda biraz sıkıntıların azaldığını bizlere gösterdi. Fakat önümüzdeki günlerde kayısı hasadının başlayacağını düşünerek, dışardan gelecek kayısı işçilerinin sıcak yaz günlerinde serinlemek maksadıyla geçmiş yıllarda maalesef başımıza geldiği için hatırlatıyorum. Bahçe sahiplerinin bu konuda işçilerini uyarmalarını tavsiye ediyoruz
dedi.
Balıkçı tekneleri ile ilgili can yelekleri konusuna da değinen Hanifi Acar, “Ayrıca bizim dikkatimizi çeken bir diğer husus ise balıkçı teknelerinde can yeleğinin bulunmamasıdır. Şuana kadar yaşanan boğulma vakalarından biri de can yeleğinin bulunmaması olayıydı. Tekne kullanan herkesin teknesinde ve bindirebileceği kapasiteye göre can yelekleri bulundurması gerekiyor. Biz bu küçük şeylere dikkat edersek, inanıyorum ki boğulma hadiselerini en aza indirebiliriz. İnşallah bundan sonra boğulma vakası olayları hiç olmaz
şeklinde konuştu.( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.