03 May 2021 - 14:14- Gündem

Boğulma vakaları konusunda önemli uyarı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek maksadıyla baraj göletlerine ve sulama göletlerine girilmemesi ve balıkçı teknelerinde can yeleği bulundurulması konusunda uyarı yaptı.