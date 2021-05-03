Haftanın ilk gününde kentte son durum

Türkiye, koronavirüs (kovid-19) pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine 29 Nisan Perşembe günü itibariyle girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada, mesainin ilk gününde kentte cadde ve sokaklarda yoğunluğun az olduğu görüldü.
Malatya’nın en işlek noktaları olan İnönü, Fuzuli ve Kışla Caddeleri’nde araç ve insan yoğunluğunun az olduğu görüldü.
Tama kapanmanın ilk günü olan 29 Nisan’da kentte araç yoğunluğu dikkat çekerken, haftanın ilk gününde araç sayısında düşüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.