Haftanın ilk gününde kentte son durum

Türkiye, koronavirüs (kovid-19) pandemisinin başından bu yana en uzun kapanma dönemine 29 Nisan Perşembe günü itibariyle girdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanmada, mesainin ilk gününde kentte cadde ve sokaklarda yoğunluğun az olduğu görüldü.

Malatya’nın en işlek noktaları olan İnönü, Fuzuli ve Kışla Caddeleri’nde araç ve insan yoğunluğunun az olduğu görüldü.

Tama kapanmanın ilk günü olan 29 Nisan’da kentte araç yoğunluğu dikkat çekerken, haftanın ilk gününde araç sayısında düşüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.