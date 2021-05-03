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03 May 2021 - 12:20- Gündem G: 03 May 2021 - 12:27

ÖTV İNDİRİMİ İSTİYORUZ!

Sosyal medyada, Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirim isteyen vatandaşlar, paylaşımlarda bulundu.

FERDİ DURDU
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Binlerce vatandaş, ‘ÖTV’de indirim istiyoruz’ paylaşımıyla, “Bu ne biçim bir vergi alma şeklidir. 1 tane kendime 2 tane devlete 1 tane bankaya. Resmen kendi ülkemizde köle gibiyiz” dediler.

Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Geçtiğimiz yıl yapılan ÖTV indirimi sayesinde araç satışlarında hareketlilik yaşanmıştı. Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar, sosyal medyada ‘ÖTV indirimi istiyoruz’ paylaşımları yapıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak tanımlanıyor ve satın alınan birçok üründe bulunuyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada ÖTV indirimi istediklerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlar şöyle:

“2000 motor üstü araçlarda yüzde 160 olan ÖTV oranı yüzde 220'ye çıkarıldı. Yani 100 bin liralık otomobil tüm vergiler eklendiğinde 386 bin liraya geliyor.''

“ÖTV indirimi istiyoruz. Bu ne biçim bir vergi alma şeklidir. 1 tane kendime 2 tane devlete 1 tane bankaya. Resmen kendi ülkemizde köle gibiyiz.”

“Arkadaşlar ÖTV indirimi gelmeden araç almayalım. Hurda araçlara servet ödemek zorunda değiliz.''

“KDV, ÖTV, vergi yeter artık araç alamıyoruz.”

ÖTV İndirimi Nedir?


ÖTV açılımı; özel tüketim vergisidir. Belirli bir mal veya ürün için maktu veya oransal olarak belirlenen ve mal veya ürün sahibinden alınan harcama vergisidir. İlk olarak 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle birlikte gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği’nde 4760 sayılı kanun ile kabul edilen özel tüketim vergisinin uygulanma amacı; gelir elde etmenin yanında aynı zamanda sosyal fayda sağlamaktır.

Özel tüketim vergisinin uygulandığı belirli ürünler vardır. Bu ürünler arasında mücevher, kürk, araba, alkol, sigara, benzin gibi mal ve ürünler yer alır. ÖTV, KDV’den farklı olarak mal ya da ürünün el değiştirmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaz. Malın ithal edilmesi ve üretilen ürünün ilk alıcısına satılması sırasında ortaya çıkar. 1950’li yıllarda başlayan ve uzun yıllar boyunca İstihsal Vergisi olarak adlandırılan bir vergidir. Kanunlarda yer alan ürünlerin yanında 4 farklı tarife vardır. Bu tarifelerde yer alan ürünlere de ÖTV uygulanır. 1 sayılı tarifede akaryakıt ve yağ türevleri vergiler yer alır, 2 sayılı tarifede taşıtlar, 3 sayılı tarifede tütün ve alkol türevleri ve 4 sayılı tarifede beyaz ve kahverengi eşya türevleri yer alır. Özel tüketim vergilerine zaman içerisinde uygulanan çeşitli indirimler vardır. ÖTV’ye uygulanan belirli oranlardaki indirimler ÖTV indirimi olarak adlandırılır.

# Araba Piyasası, araç, ÖTV, vergi,

03 May 2021 - 12:20 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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