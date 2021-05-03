Yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve su tutma işlemi gerçekleştirilen Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti, Malatya’ya 73 kilometre, Hekimhan ilçesine 23 kilometre mesafede, Ferik Deresi üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 38 metre yüksekliğinde inşa edildi. Gölette depolanacak 1 milyon 142 bin metreküp su ile 2 bin 700 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak. Söz konusu sulama şebekesinin tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedeflendi. (İHA)
03 May 2021 - 12:02- Gündem Güncelleme: 03 May 2021 - 12:06
2022’de suya kavuşacak!
Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Göleti’nin tamamlanması ile 2 bin 700 dekar alanın 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedeflendi. Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.