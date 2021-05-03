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03 May 2021 - 11:56- Gündem G: 03 May 2021 - 12:01

79 kişiye para cezası uygulandı

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 79 kişiye para cezası uygulandı. Maske takma kuralına ilişkin bin 278 kişiyi kontrol ederken, 5 kişiye 4 bin 500 TL para cezası kesildi.

FERDİ DURDU
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 74 kişiye toplam 66 bin 600, maske takmayan 5 kişiye ise 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Bin 435 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 10 iş yeri hakkında işlem yaptı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.

BİN 202 İŞYERİ DENETLENDİ


Emniyet ekipleri, bin 202 işyerini (market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi) denetlerken, 10 iş yerine işlem yapıldı.

Ekipler, 166 toplu ve ticari (otobüs, taksi, servis) aracı, 44’te kahvehanede denetimde bulundu. Ekipler ayrıca, 1 pazar yeri-piknik alanı, 16 cami, açık alan ve taziye yeri, 6 spor merkezi, hamam sauna ve düğün salonunu kontrol etti.

71 BİN 100 LİRA CEZA KESİLDİ


Emniyet ekipleri, maske takma kuralına ilişkin bin 278 kişiyi kontrol ederken, 5 kişiye 4 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Sosyal mesafe kuralına uyma konusuna ilişkin,321 kişi kontrol edilirken, para cezası uygulanmadı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 TL para cezası uyguladı.

İzolasyon ihlali sonucunda yurda yerleştirilen kişi sayısı 13 olarak açıklanırken, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.

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03 May 2021 - 11:56 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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