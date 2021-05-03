03 May 2021 - 10:12- Gündem

7 MAYIS SON GÜN!

İçişleri Bakanlığı muafiyet kapsamında olanlar için işveren ve çalışanlar tarafından manuel düzenlenerek imza atılan çalışma izin belgelerinin 7 Mayıs'tan sonra kabul edilmeyeceğini açıkladı.