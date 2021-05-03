03 May 2021 - 09:29- Gündem

Fahrettin Koca'dan O Konuya Açıklama Geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedavisi gören bir hastanın Covid-19 kaynaklı ölümünün saklandığına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin basın açıklaması yaptı.