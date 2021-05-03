03 May 2021 - 09:43- Gündem

Gerekçe, tekel büfelerinin kapalı olması!

Tam kapanma döneminde alkol, tüm satış noktalarında yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın çok konuşulan bu kararı, tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına bağlandı.