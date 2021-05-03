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03 May 2021 - 09:43- Gündem G: 03 May 2021 - 09:49

Gerekçe, tekel büfelerinin kapalı olması!

Tam kapanma döneminde alkol, tüm satış noktalarında yasaklandı. İçişleri Bakanlığı’nın çok konuşulan bu kararı, tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına bağlandı.
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İçişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan tarihli genelgesinde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiğine dikkat çekilerek alkol satışı yasaklandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan 17 günlük tam kapanma kararına istinaden tekel büfelerinin de satış faaliyetleri durduruldu. Tam kapanma kapsamında yayınlanan genelgede tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği nedeniyle alkol satışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

İlgili karara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılarak adli işlemlerin yapılacağına yer verildi. (Haber Merkezi)
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03 May 2021 - 09:43 Malatya- Gündem

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