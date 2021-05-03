Gerekçe, tekel büfelerinin kapalı olması!

İçişleri Bakanlığı’nın 27 Nisan tarihli genelgesinde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiğine dikkat çekilerek alkol satışı yasaklandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan 17 günlük tam kapanma kararına istinaden tekel büfelerinin de satış faaliyetleri durduruldu. Tam kapanma kapsamında yayınlanan genelgede tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği nedeniyle alkol satışına izin verilmeyeceği kaydedildi.
İlgili karara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılarak adli işlemlerin yapılacağına yer verildi. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.