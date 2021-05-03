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03 May 2021 - 08:59- Yaşam G: 03 May 2021 - 09:24

Mayıs Sıcak Yüzünü Gösteriyor!

Mayıs ayının il günlerinde hava sıcaklıkları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Isınan havalarla birlikte yağmurlarda yerini güneşli günlere bırakıyor. 
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Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu geçecek hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üstünde seyredecek. Sıcak havaların etkisiyle yağmurlu günler yerini bol güneşli günlere bırakmaya başladı. Rüzgarlarsa kuzeyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esecek.

( Haber Merkezi)
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03 May 2021 - 08:59 Malatya- Yaşam

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