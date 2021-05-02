Busabah Malatya Busabah Malatya
02 May 2021 - 17:20- Spor G: 02 May 2021 - 17:25

YEŞİLYURT’UN İLK MAÇI DEPLASMANDA

TFF 3. Lig'de, play-off çeyrek final müsabakalarının tarihleri belli oldu. Buna göre birinci maçlar 6 Mayıs'ta, rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor ilk maçına Trabzon ekibi Ofspor ile deplasmanda çıkacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask

TFF 3. Lig'de tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. 3. Lig'de play-off çeyrek final müsabakaları 6 ve 10 Mayıs, yarı final müsabakaları 15 ve 19 Mayıs, final müsabakaları ise 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İki final merkezi ise daha sonra ilan edilecek. Çeyrek finalde oynanacak birinci maçların programı şu şekilde:

6 MAYIS PERŞEMBE

1. Grup
16.00 Arnavutköy BLD - Bucaspor 1928
16.00 Ofspor -  Malatya  Yeşilyurt

2. Grup
16.00 İskenderun FK - Belediye Kütahyaspor
16.00 Yomraspor - Fethiyespor

3.Grup
16.00 Çatalcaspor - Esenler Erokspor
20.30 Isparta 32 - İçel İdmanyurdu

4.Grup
16.00 1954 Kelkit BLD - Bursa Yıldırımspor
16.00 68 Aksaray BLD - Düzcespor

# play-off, deplasman, 3.lig, yeşilyurtspor, malatya, belediye, yeşilyurt, Merkezi, ilk, tff

02 May 2021 - 17:20 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor mask
Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor
HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI mask
HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
Tarihler belli oldu! mask
Tarihler belli oldu!
YMS KOMŞUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR mask
YMS KOMŞUDAN ELİ BOŞ DÖNÜYOR
Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı mask
Süper Lig 40, 41 ve 42. hafta programları açıklandı
SİVASSPOR İLE 12. RANDEVU mask
SİVASSPOR İLE 12. RANDEVU
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM” mask
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK! mask
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK!

GALERİ

1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Tam Kapanmanın İlk Günü! mask
Tam Kapanmanın İlk Günü!
İLK GÜNDEN İSYAN! mask
İLK GÜNDEN İSYAN!
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin! mask
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL