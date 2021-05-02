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02 May 2021 - 17:10- Spor G: 02 May 2021 - 17:13

KAYSERİSPOR MALATYA YOLUNDA

Kayserispor, Süper ligin 39.haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak deplasman için yola çıktı.
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Süper Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor yarın Malatya’da son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni Malatyaspor maçı için bugün karayolu ile deplasmana hareket eden Sarı Kırmızılı takımda hedef 3 puanla dönmek. Yarın oynanacak olan müsabaka için son antrenmanını Malatya’da gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. (İHA)

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02 May 2021 - 17:10 Malatya- Spor

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