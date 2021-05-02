KAYSERİSPOR MALATYA YOLUNDA

Süper Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor yarın Malatya’da son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni Malatyaspor maçı için bugün karayolu ile deplasmana hareket eden Sarı Kırmızılı takımda hedef 3 puanla dönmek. Yarın oynanacak olan müsabaka için son antrenmanını Malatya’da gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. (İHA)