Beyin Sisi, Koronavirüsün sonucu mu?

Corona virüsün uzun süreli etkileri araştırılmaya devam ediyor, semptomları hafif geçiren hastaların günden güne daha fazla beyin ve sinir sistemine etki eden nörolojik rahatsızlıklar yaşadığını ortaya çıktı. Bunlardan biri de corona virüsün etkisiyle ortaya çıkabileceği düşünülen “Beyin Sisi.”

BEYİN SİSİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

NTV’nin haberine göre beyin sisi, Anlık hafıza kayıpları, kafa karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, konuşmada yaşanan zorluk gibi belirtilerle kendini gösteren beyin sisi coronavirüs geçiren her 10 hastadan birinde görülüyor. Birkaç ay içerisinde hastanın doktor desteğiyle hastalığı atlatması öngörülüyor. Peki beyin sisi belirtileri nelerdir? Beyin sisi nasıl tedavi edilir?

Beyin sisi, insanların bilişsel işlevlerinde zorlanma yaşadığını gösteriyor ve birçok kronik hastalığa eşlik ediyor. Corona virüsün neden olduğu enfeksiyon sebebiyle oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından ya da hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor.

BEYİN SİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Unutkanlık

-Dikkat dağınıklığı

-Konsantrasyon kaybı

-Konuşurken kelime bulmada güçlük

-Düşüncelerini toparlayamamak

-Okuduğunu anlamadan sayfalarca dalıp gitmek

-Önemli konularda karar vermede zorluk

-Başladığı -2 işi aynı anda yapamamak

-Mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek

BEYİN SİSİ TEDAVİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

-Beyin sisi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilk konu beslenmedir. 3 ay boyunca glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu beslenme programında ağırlıklı olarak taze sebze ve meyvelere, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlara, doğru protein kaynaklarına, çiğ kuruyemişlere ve fermente ürünlere sofralarınızda yer verin.

-Kronik stres varsa psikolojik stresinizi azaltmayı ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek için destekler alabilirsiniz. Uykuya dalmakta zorluk varsa melatonin desteği ile beraber, uyumanızı kolaylaştırıcı kediotu, melisa, mercanköşk, anason, sarı kantaron gibi bitkiler faydalı olacaktır.

-Fiziksel aktivitenizi arttırarak açık havada yapılacak kısa süreli 20 dakikalık yürüyüşlerin dahi beyin sisine iyi geldiği biliniyor. Hafta sonları açık havada, deniz kenarında, doğada vakit geçirmek de iyi gelecektir.