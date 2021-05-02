Busabah Malatya Busabah Malatya
02 May 2021 - 16:27- Siyaset G: 02 May 2021 - 16:33

“Derdimiz, kaynamayan tencere!”

Telli, hükümetin vatandaşın sıkıntılarını duymadığını söyleyerek, “Hepimizin ortak derdi, evlerde kaynamayan tencerenin, ay sonunda gelen faturaların, ağır vergilerin, hayatı yaşanmaz kılan pahalılığın ve ekonomik çıkmazların getirdiği; geçim sıkıntısı” dedi.
mask

Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Burhan Telli yaptığı değerlendirmede, tam kapanma döneminde hükümetin aldığı kararların yanlışlığına dikkat çekti. Telli, 17 günlük kapanma döneminde başta esnaf olmak üzere vatandaşın hükümetten destek görmediğini vurguladı.

TAM KAPANMAYA ‘FİSYASKO’ BENZETMESİ

Açıklamalarının devamında, “yandaşlara ve zenginlere her yol açık, garibana bütün yollar kapalı” diyen Telli, tam kapanmayı ‘fiyasko’ olarak niteledi.

Telli, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Kepenk açmasın dedikleri esnafın borçları var. Geçimini karşılaması, işçisine ödeme yapması lazım, bunlar ne olacak? Bunlar düşünülmeden kapanma kararı alındı ve mevcut iktidarın ülkeyi yönetemiyor olduğu bir kez daha açığa çıktı. Bugün iktidar öyle bir noktaya geldi ki, gözü hiçbir şey görmüyor, vatandaşın sıkıntısını duymuyor.

KAPALI-AÇIK KARŞILAŞTIRMASI

İlan edilen 17 Günlük Tam Kapanma Döneminin işleyişi ise başlı başına bir fiyasko; vergiyi hesaplayan mali müşavir çalışıyor, vergiyi tahsil eden vergi dairesi ve bankalar çalışıyor ama vergiyi ödeyecek olan mükellef çalışmıyor. Ödeme yerleri açık, kazanma yerleri kapalı. Turistlere açık, halka kapalı. 

(Haber Merkezi)

02 May 2021 - 16:27 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tüm ilçelerde örgütlendiler! mask
Tüm ilçelerde örgütlendiler!
CHP ve AK Parti karşı karşıya! mask
CHP ve AK Parti karşı karşıya!
TBMM'DEN BIDEN AÇIKLAMASI:YOK HÜKMÜNDEDİR mask
TBMM'DEN BIDEN AÇIKLAMASI:YOK HÜKMÜNDEDİR
SİYASİLERDEN 23 NİSAN MESAJI mask
SİYASİLERDEN 23 NİSAN MESAJI
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı? mask
Özel Kalem Müdürü görevden mi alındı?
Sözde TSK imamı Hamdullah Öztürk Malatya’da toplantı yapmış mask
Sözde TSK imamı Hamdullah Öztürk Malatya’da toplantı yapmış
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM” mask
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”
Malatya’da hareketli saatler! mask
Malatya’da hareketli saatler!
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK! mask
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK!

GALERİ

1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Tam Kapanmanın İlk Günü! mask
Tam Kapanmanın İlk Günü!
İLK GÜNDEN İSYAN! mask
İLK GÜNDEN İSYAN!
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin! mask
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL