“Derdimiz, kaynamayan tencere!”

Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Burhan Telli yaptığı değerlendirmede, tam kapanma döneminde hükümetin aldığı kararların yanlışlığına dikkat çekti. Telli, 17 günlük kapanma döneminde başta esnaf olmak üzere vatandaşın hükümetten destek görmediğini vurguladı.

TAM KAPANMAYA ‘FİSYASKO’ BENZETMESİ

Açıklamalarının devamında, “yandaşlara ve zenginlere her yol açık, garibana bütün yollar kapalı” diyen Telli, tam kapanmayı ‘fiyasko’ olarak niteledi.

Telli, yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Kepenk açmasın dedikleri esnafın borçları var. Geçimini karşılaması, işçisine ödeme yapması lazım, bunlar ne olacak? Bunlar düşünülmeden kapanma kararı alındı ve mevcut iktidarın ülkeyi yönetemiyor olduğu bir kez daha açığa çıktı. Bugün iktidar öyle bir noktaya geldi ki, gözü hiçbir şey görmüyor, vatandaşın sıkıntısını duymuyor.

KAPALI-AÇIK KARŞILAŞTIRMASI

İlan edilen 17 Günlük Tam Kapanma Döneminin işleyişi ise başlı başına bir fiyasko; vergiyi hesaplayan mali müşavir çalışıyor, vergiyi tahsil eden vergi dairesi ve bankalar çalışıyor ama vergiyi ödeyecek olan mükellef çalışmıyor. Ödeme yerleri açık, kazanma yerleri kapalı. Turistlere açık, halka kapalı.

(Haber Merkezi)