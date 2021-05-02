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02 May 2021 - 15:58- Yaşam G: 02 May 2021 - 16:09

Depremzedelere yardım!

Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi’nde konteynır evlerinde oturan depremzedelere, deprem bölgesinde yaşayanlara gıda ve hijyen paketi verildi. Konteynır evlerinde yaşayanlara yardım programına, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kadın Kolları Malatya Şube Başkanı Fatoş Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Derman ve Kızılay gönüllüleri katıldı.
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Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi aileleri ve depremde mağdur olanların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Türk Kızılay Malatya Şube başkanı Ramazan Soylu,

Ramazan ayına buruk girdik. Korona virüs salgını nedeniyle Dünya ve Türkiye gündemini sarsan Pandemi, Ramazan ayını buruk geçirmemize neden oldu. Türk Kızılay Malatya Şubesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız ve destek vereceğiz

dedi.

Soylu, pandemi nedeniyle toplu iftar yemekleri olmadığı için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Malatya Şubesi olarak 65 yaş üstü ve yetimler, öksüzler ve ihtiyaç sahibi alilere günlük 4 bin sıcak aş dağıtımını sağladıklarını hatırlatıp,

Yemekler, Büyükşehir Belediyesi BELSOS yemek fabrikasında hazırlanıyor. Hijyen ortamında el değmeden yemekler paketleniyor. Daha sonra bizler de önceden tespit edilen evlere götürerek ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeklerini teslim ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan paketi de ulaştırıyoruz. Bugünde Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu Mahallesine geldik. 20 Ocak 2020’de 6.8 şiddetindeki deprem de en çok etkilenen bölgemiz olmuştu. Deprem bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza Ramazan paketi ve hijyen paketi verdik

şekilde konuştu.

DEPREMDEN SONRA YENİDEN İNŞA EDİLDİ


Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan da, Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve görevlilere teşekkür ederek,

Ramazan ayında deprem bölgesine gelerek bizlere Ramazan paketi ve hijyen paketi verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminden sonra köyümüz yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve deprem evlerinin yapılmasında emekleri olanlara teşekkür ediyorum

dedi.
Bulutlu Mahallesi’nde konteynır evlerinde oturan vatandaşlar ise Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırları kabul olsun temennisinde bulundular.

02 May 2021 - 15:58 Malatya- Yaşam

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