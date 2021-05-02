02 May 2021 - 15:10- Sağlık

Bu test artık istenmeyecek!

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testi zorunluluğu, 15 Mayıs itibarıyla başta İngiltere, Çin, İsrail ve Japonya olmak üzere toplam 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.