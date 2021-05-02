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02 May 2021 - 14:29- Asayiş G: 02 May 2021 - 14:39

102 kişiye 91 bin lira ceza!

Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkanlar cezadan kaçamadı. Bir günde 102 kişiye 91 lira ceza kesildi. Kısıtlamada açık olan 20 iş yerine de yine cezai işlem uygulandı.
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya’da bir günde polis tarafından 102 kişiye 91 bin 800 TL ceza uygulandı.

İŞ YERLERİ DE CEZADAN NASİBİNİ ALDI!

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 102 kişiye 900’er TL’den toplam 91 bin 800 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 20 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 1 kişiye de 900 TL ceza verildi.
Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da yurtta toplam 13 kişinin kaldığı öğrenildi. (İHA)

02 May 2021 - 14:29 Malatya- Asayiş

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