102 kişiye 91 bin lira ceza!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya’da bir günde polis tarafından 102 kişiye 91 bin 800 TL ceza uygulandı.
İŞ YERLERİ DE CEZADAN NASİBİNİ ALDI!
Edinilen bilgiye göre, Malatya’da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 102 kişiye 900’er TL’den toplam 91 bin 800 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerini açan 20 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 1 kişiye de 900 TL ceza verildi.
Diğer yandan, Covid-19 hastası olup da yurtta toplam 13 kişinin kaldığı öğrenildi. (İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.