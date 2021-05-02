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02 May 2021 - 13:23- Gündem G: 02 May 2021 - 13:36

Ağbaba: Hayat Eve Sığmıyor!

Ağbaba, yaptığı paylaşımda sosyal medyada üzerinden binlerce etkileşim aldı. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Hayat Eve Sığar uygulamasına atıfta bulunan Ağbaba, 'işsizin, yoksulun, esnafın evine hayat sığmıyor' dedi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dikkat çeken paylaşımı şöyle:

Sadece 1 günde,
-Mersin'de kokoreç satarak geçimini sağlayan esnaf
-Antakya'da 25 yaşındaki genç,
-İzmir’de kahvehane işletmecisi
-Diyarbakır’da 22 yaşındaki genç yaşamlarına son verdi.
Hayat esnafın,işsizin,yoksulun evine sığmıyor. AKP iktidarı insanları intihara sürüklüyor.

# veli ağbaba, chp, esnaf, malatya, işsiz, pandemi

02 May 2021 - 13:23 Malatya- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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