Bu ilçede 80 yapı tescillendi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan kararında Arapgir ilçesinde birçok yerin koruma altına alındığına yer verildi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 16 Nisan’da toplanarak Arapgir’in kültür varlıklarını değerlendirdi.
ÖZEL MÜLKİYET VE KONUT AĞIRLIKTA!
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen 80 yapının 78’i özel mülkiyet statüsü taşırken, diğer ikisi de kamu yapısı olarak belirtildi. Kadastro bilgileri açıklanan yapılar çoğunluğu konut alanı olmakla beraber birkaçı da dükkan olarak belirtildi. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.