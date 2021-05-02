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02 May 2021 - 11:10- Kültür & Sanat G: 02 May 2021 - 11:23

Bu ilçede 80 yapı tescillendi!

Arapgir’de birçok yer kültür varlığı özelliği gösterdiğinden sit alanı olarak ilan edildi. Tescile uygun bulunan yapıların çoğu kadastro tapu bilgilerinde özel mülkiyet olarak belirtildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  Resmi Gazete’de yer alan kararında Arapgir ilçesinde birçok yerin koruma altına alındığına yer verildi. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 16 Nisan’da toplanarak Arapgir’in kültür varlıklarını değerlendirdi.

ÖZEL MÜLKİYET VE KONUT AĞIRLIKTA!

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen 80 yapının 78’i özel mülkiyet statüsü taşırken, diğer ikisi de kamu yapısı olarak belirtildi. Kadastro bilgileri açıklanan yapılar çoğunluğu konut alanı olmakla beraber birkaçı da dükkan olarak belirtildi. (Haber Merkezi)

 

02 May 2021 - 11:10 Malatya/ Arapkir (Arapgir)- Kültür & Sanat

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