Busabah Malatya Busabah Malatya
02 May 2021 - 10:23- Asayiş G: 02 May 2021 - 10:32

Malatya’da hareketli saatler!

İki ayrı silahlı olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çok sayıda araç ise isabet aldı.
mask

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, Ümran Sokak içerisinde ilerleyen 30 yaşlarında biri kişi rastgele açılan ateş sonucu yüz kısmına aldığı isabet neticesinde hafif şekilde yaralandı. Şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı olayda, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8 ARAÇ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Sabaha karşı Tandoğan Mahallesi'nde meydana gelen bir başka olayda ise Çöşnük Kavşağı mevkiinde bir sitenin otopark bölümünde park halinde bulunan ilk belirlemelere göre 8 araç kurşunların hedefi oldu.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan ve tüfek kartuşu bulurken, olayın bir kavga sonucu mu yoksa araçlar hedef gözetilerek mi meydana geldiğini araştırıyor.

(İHA)

# silah, yaralı, Olay, Çöşnük kavşağı, boş kovan

02 May 2021 - 10:23 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü mask
Kamyonla traktör çarpıştı 1 ölü
PKK/KCK propagandacısı serbest kaldı! mask
PKK/KCK propagandacısı serbest kaldı!
EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINA KORUMA TEDBİRİ mask
EŞİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINA KORUMA TEDBİRİ
Erkenek Tüneli'nde kaza:1 ölü mask
Erkenek Tüneli'nde kaza:1 ölü
PKK/KCK propagandasına gözaltı mask
PKK/KCK propagandasına gözaltı
İki aile arasında kavga, 10 yaralı! mask
İki aile arasında kavga, 10 yaralı!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
ADEM GÜNDEM OLDU mask
ADEM GÜNDEM OLDU
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM” mask
“DİSİPLİNLE DEVAM ETTİRMEMİZ LAZIM”
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA mask
SOYLU'DAN MALATYA’DAKİ İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK! mask
VATANDAŞ: ARTIK OY YOK!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
SİVASSPOR İLE 12. RANDEVU mask
SİVASSPOR İLE 12. RANDEVU

GALERİ

1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı mask
1 Mayıs’ta Emeksiz Meydanı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim mask
Tam kapanmanın ilk hafta sonunda kentte sessizlik hakim
Tam Kapanmanın İlk Günü! mask
Tam Kapanmanın İlk Günü!
İLK GÜNDEN İSYAN! mask
İLK GÜNDEN İSYAN!
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin! mask
Fendoğlu: Bu kurul yeniden harekete geçsin!
Malatya'da doktora saldırı! mask
Malatya'da doktora saldırı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL