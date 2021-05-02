Malatya’da hareketli saatler!

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen ilk olayda, Ümran Sokak içerisinde ilerleyen 30 yaşlarında biri kişi rastgele açılan ateş sonucu yüz kısmına aldığı isabet neticesinde hafif şekilde yaralandı. Şüphelisinin kaçarak uzaklaştığı olayda, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bölgede çalışma yapan ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
8 ARAÇ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Sabaha karşı Tandoğan Mahallesi'nde meydana gelen bir başka olayda ise Çöşnük Kavşağı mevkiinde bir sitenin otopark bölümünde park halinde bulunan ilk belirlemelere göre 8 araç kurşunların hedefi oldu.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan ve tüfek kartuşu bulurken, olayın bir kavga sonucu mu yoksa araçlar hedef gözetilerek mi meydana geldiğini araştırıyor.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.