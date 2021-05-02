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02 May 2021 - 10:09- Gündem G: 02 May 2021 - 10:21

Malatya ekonomisine ciddi katkı sunacak!

Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları eşlik etti. 
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Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde altyapı, yol ve alan düzenleme çalışmaları kapsamında Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı tarafından bölgede 5 milyon metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirildi. 

10 POLİGON YAPACAĞIZ

Özel Harekat Bölgesinin tepelik bir bölge olduğunu belirten Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert,

Burada yaklaşık 5 milyon metreküp hafriyat çalışması gerçekleştirdik.  7 adet poligon yapımı tamamlandı poligon sayısını 10’a tamamlayacağız

dedi.

ÖZEL HAREKAT MERKEZİ 2 BİN DÖNÜM ALAN ÜZERİNE KURULUYOR

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise yaptığı konuşmada,

Özel Harekat Merkezimize bağlı 2 bin dönüm alan üzerinde olan bu alan Özel Harekatın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya hitap eden bölge müdürlüğü kurulmak için faaliyete başlandı. Büyükşehir Belediyemizin ve Valiliğimizin destekleriyle altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Valiliğimize teşekkür ediyorum. Altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 3-4 bin personel buraya gelecek ve Malatya’da yaşayacak hem Malatya’nın ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Teşkilatımıza büyük katkıları olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum

şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN TİCARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAK

Burada yapıların devam ettiğini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada,

Emniyet Müdürümüzün de ifade ettiği gibi yaklaşık 4 bin personel buraya gelmesi burada yetişecek olması, Malatya’da ikamet edecek olması hem Malatya’nın ticari hayatı, kültürel ve sosyal hayatı anlamında da önemli bir kazanım elde edeceğine inanıyorum. Bölge güvenliği ve Malatya’mızın güvenliği acısından da önemli bir merkez olması hasabiyle önemli bir merkez olacağı inancındayım. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımız ve Fen İşleri Daire Başkanlığımızın burada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 5 milyon metreküp hafriyat çalışması yapıldı. Poligonların yapımı,  Altyapı, çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili olarak Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımız gayretli çalışmalar yürüttüler bu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca 5 yıldızlı bir Polis Evi yapımı içinde gerekli dokümantasyon çalışmaları tamamlandı. İnşallah en kısa süre içerisinde emniyet güçlerimize yakışan, yaraşan bir Polis Evi projesini planladık. Bu yatırımın Malatya’mıza gelmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Valimize, Emniyet Genel Müdürümüze, İç İşleri Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum

ifadelerini kullandı.

MALATYA EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci ise yaptığı konuşmada,

Özel Harekâtın yeniden yapılandırılarak bölge müdürlükleri oluşturma uygulamasından sonra ilk bölge müdürlüğünün Malatya’ya yapılması noktasında alınan karar doğrultusunda Türkiye’de 4 ilde ilk etapta çalışmalar başlatıldı. Terörle mücadelede Malatya’nın bir üs olması hem burada görev yapan arkadaşların rahat ortamda eğitimlerini yapmaları için biraz önce incelememiz sırasında gördük ki atış poligonları tamamlanmış, gazinoların yapımı tamamlanmış. Hazırlık bakımından Malatya bir adım önde. Hem Malatya ekonomisine hem Türkiye’nin terörle mücadelesi noktasında yaptığı mücadeleye katkı sunacağına inanıyorum. Buradaki çalışmalarda emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize, İl Emniyet Müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum

dedi.  

BU ALANDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARI OLDU

Özel Harekat Müdürlüğü’nün kurulacağı alanda incelemelerde bulunduklarını ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş ise,

2 bin dönümün üzerinde olan bir alan ve şu anda da etrafı emniyete alınmış bir alan. 2 bin dönümlük alanda kısa süre içerisinde ihalesi yapılacak olan 4 ana bina ile birlikte çok güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Özel Harekat Müdürlüğü bölge açısından çok büyük öneme sahip. Önemli sayıda Özel Harekat personeli burada eğitim alacak ve bölgeye hitap edecek çok önemli bir merkez olacak. Malatya içinde çok önemli bir yatırım. Malatya’nın birliğine katkı sunacak bir tesis olacak. Ana binaların ihalelerinden önce burada Büyükşehir Belediyemizin çok güzel çalışmaları oldu. Büyükşehir Belediyemiz burada gerekli tesviye çalışmaları, hafriyat çalışmaları gerçekleştirildi. Güzel poligonlar inşa edilmiş. Yol çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından devam ettiriliyor. Tüm eksiklikler tamamlandıktan sonra burası Malatya için çok önemli bir merkez haline gelecek

dedi.

 (Haber Merkezi)

 

02 May 2021 - 10:09 Malatya- Gündem

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