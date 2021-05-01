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01 May 2021 - 21:21- Eğitim G: 01 May 2021 - 21:26

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak!

Marmara Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 14 Mayıs.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri   uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# için, Doktor, ilan.gov.tr, basın

01 May 2021 - 21:21 Malatya- Eğitim

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