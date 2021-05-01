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01 May 2021 - 21:07- Ekonomi G: 01 May 2021 - 21:21

Danışmanlık hizmeti alınacak!

Ormancılık işlerinin takibi ve kontrolü hizmeti için danışmanlık hizmeti alınacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Program ve Projelerine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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01 May 2021 - 21:07 - Ekonomi

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