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01 May 2021 - 17:09- Spor G: 01 May 2021 - 17:13

Yeşilyurt Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

Misli.com 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, normal sezonun son maçında deplasmanda Denizli ekibi Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup etti. Turuncu yeşilliler, 56 puanla üçüncü sırada tamamladı.

FERDİ DURDU
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3.Lig 1.Grup’ta Play-off’ta mücadele etme hakkını kazanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 30.haftada deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 35.dakikada Halil Çelik’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, deplasmandan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Lig’de normal sezonda oynadığı 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 8’de mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, topladıkları 56 puanla üçüncü sırada yer aldı. Malatya ekibi, Play-off’ta 2.Lig’e yükselme mücadelesi verecek.

Kızılcabölükspor’da kaleci Asil Kaan Eryılmaz, 45.dakikada direkt gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

KIZILCABÖLÜKSPOR: 1.Asil Kaan Eryılmaz, 18.Can Bayırkan, 10.Ozan Şamiloğlu (Dk.56 Beytullah Daşel), 11.Hayrettin Cengiz, 20.Yunus Emre Karakaya, 25.Oğuzhan Türkmen (Dk.61 Şefik Can Erel), 35.Alpay Eroğlu, 42.Berkan Afşarlı (Dk.56 Abdullah Altıntaş), 49.Kıvanç Salihoğlu (Dk.45 Asil Kaan Güler), 61.Hamit Bayraktar, 27.Emre Sağlık

YEDEKLER: 45.Asil Kaan Güler, 7.Şefik Can Erel, 19.Ümit Hatipoğlu, 21.Murathan Sütcü, 4.Kadir Kurt, 87.Abdullah Altıntaş, 99.Beytullah Daşel

TEKNİK SORUMLU: Tansu Yaan

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman (Dk.77 Uğurcan İkikardeş), 14.Gökhan Payal, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.89 Burak Balaban), 61.Mücahit Çakır, 21.Deniz Ataç, 22.Erçin Ilgaz (Dk.88 Erşan Yaşa), 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik (Dk.54 Ayhan Gürbüz), 70.Halil Çelik (Dk.89 Muhammed Uçar)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 19.Muhammed Uçar, 18.Ayhan Gürbüz

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOLLER: Dk.35 Halil Çelik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.45 Asil Kaan Eryılmaz (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Hamit Bayraktar (Kızılcabölükspor), Akın Akman, İzlem Anıl Balakkız (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)

# yeşilyurt belediyespor

01 May 2021 - 17:09 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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