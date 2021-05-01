Yeşilyurt Belediyespor sezonu galibiyetle tamamladı

3.Lig 1.Grup’ta Play-off’ta mücadele etme hakkını kazanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 30.haftada deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 35.dakikada Halil Çelik’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, deplasmandan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Lig’de normal sezonda oynadığı 30 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 8’de mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, topladıkları 56 puanla üçüncü sırada yer aldı. Malatya ekibi, Play-off’ta 2.Lig’e yükselme mücadelesi verecek.
Kızılcabölükspor’da kaleci Asil Kaan Eryılmaz, 45.dakikada direkt gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
STAT: Kızılcabölük Semt Sahası
KIZILCABÖLÜKSPOR: 1.Asil Kaan Eryılmaz, 18.Can Bayırkan, 10.Ozan Şamiloğlu (Dk.56 Beytullah Daşel), 11.Hayrettin Cengiz, 20.Yunus Emre Karakaya, 25.Oğuzhan Türkmen (Dk.61 Şefik Can Erel), 35.Alpay Eroğlu, 42.Berkan Afşarlı (Dk.56 Abdullah Altıntaş), 49.Kıvanç Salihoğlu (Dk.45 Asil Kaan Güler), 61.Hamit Bayraktar, 27.Emre Sağlık
YEDEKLER: 45.Asil Kaan Güler, 7.Şefik Can Erel, 19.Ümit Hatipoğlu, 21.Murathan Sütcü, 4.Kadir Kurt, 87.Abdullah Altıntaş, 99.Beytullah Daşel
TEKNİK SORUMLU: Tansu Yaan
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 10.Emre Gemici, 11.Akın Akman (Dk.77 Uğurcan İkikardeş), 14.Gökhan Payal, 16.İzlem Anıl Balakkız (Dk.89 Burak Balaban), 61.Mücahit Çakır, 21.Deniz Ataç, 22.Erçin Ilgaz (Dk.88 Erşan Yaşa), 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik (Dk.54 Ayhan Gürbüz), 70.Halil Çelik (Dk.89 Muhammed Uçar)
YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 2.Erşan Yaşa, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 19.Muhammed Uçar, 18.Ayhan Gürbüz
TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan
GOLLER: Dk.35 Halil Çelik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Asil Kaan Eryılmaz (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Hamit Bayraktar (Kızılcabölükspor), Akın Akman, İzlem Anıl Balakkız (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.