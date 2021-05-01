01 May 2021 - 16:58- Gündem

ANIZ YANGINLARINA DİKKAT!

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı