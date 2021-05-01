“Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırı oldukça çirkin bir davranıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, yoğun bakımda tedavi gören hastalarının hayatını kaybetmesi nedeniyle hasta yakınları tarafından doktor ve sağlıkçılara şiddet uygulanmasına ilişkin yapmış olduğunu açıklamada, “Bir belediye meclis üyesi, aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi hastanesi olarak da hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ki sağlık çalışanlarına bir saldırı da bulundu. Bu zor şartlarda hizmet veren sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kabul etmek mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

Kiraz, yazılı açıklamasında, “Yeşilyurt Belediyesi’nde skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce insan kaçakçılığı ile gündeme gelen Yeşilyurt Belediyesi, şimdi de bir başka skandalla gündemdeki yerini koruyor. Yeşilyurt Belediyesi adeta kurtlar vadisine dönmüş durumda” ifadelerini kullandı.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÜST ÜSTE SKANDALLARA İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR”

Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonu ile yurt dışına giden 45 kişiden 43’ünün iltica ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

Yeşilyurt Belediyesi, kendi imkânı ve çıkarttığı gri pasaportlarla yurt dışına insan kaçırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu ortaya çıkarttıktan sonra bütün Türkiye ve dünyada tartışılmaya başlandı. Yeşilyurt Belediyesi adeta bütün ülke ve dünya kamuoyunda rezil olmuşken şimdi de bir belediye meclis üyesi, aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi hastanesi olarak da hizmet veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ki sağlık çalışanlarına bir saldırı da bulundu

“ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞAN SAĞLIKÇILARA YAPILAN BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ”

Kiraz, sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu saldırıyı reddediyoruz. Çünkü sağlıkçılarımızın özellikle bu pandemi döneminde ne kadar zor şartlarda görev yaptıklarını iyi biliyoruz. Bu zor şartlarda hizmet veren sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Sadece sağlık çalışanlarına değil, şiddetin hiçbir şekilde ve hiçbir yerde olmaması gerekiyor. Belediye meclis üyesinin şunu bilmesi gerekir ki; hiçbir sorunun çözümü şiddet değildir. Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırı da oldukça çirkin bir davranıştır. Elbette ki insanların acısı olabilir, hepimizin başına gelebilecek bir acı olabilir. Elbette bu arkadaşımızın acısını da paylaşıyoruz. Ama kendisi de avukatlık mesleğini yapması itibariyle bilir ki; bir kişiyi kurtaramadığında hapse düştüğünde yakınlarının kendisine saldırısı ne kadar yersiz, gereksiz, kabul edilemez bir durum ise bir hastayı hayatta tutamamaları karşısında sağlık çalışanlarına saldırmak da bu kadar yersiz, gereksiz ve kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“MECLİS ÜYESİ HAKKINDA İŞLEM YAPILMASINI BEKLİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi’nin üst üste skandallarla gündeme gelmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını dile getiren Kiraz, açıklamasını şöyle tamamladı:

Yeşilyurt Belediyesi’nin resmi yollardan insan kaçırma gibi bir durumunun ardından belediyenin birçok ihalesinde önemli yolsuzluk olduğunu gördük. Yine Yeşilyurt Belediyesi’nin belediyeye yaptığı birçok hizmeti belediye başkanının kendi şirketlerinden sağladığını gördük. Yeşilyurt Belediyesi, zaman zaman bu konularla ilgili savunmaya geçti ama şu bir gerçek ki; belediyenin bugüne kadar yapmış olduğu birçok olumsuz durum uzun süredir kamuoyunu meşgul ediyor. Son yaşanan bu olayı da doğru bulmuyoruz. Kimsenin şiddetten medet ummaması gerektiğini ifade ediyoruz. Hele hele sağlıkçılara böyle bir şiddeti hiç kimsenin kabul etmeyeceğini dile getiriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, bizim son dönemdeki ortaya koyduğumuz bilgi ve belgelerle gün yüzüne çıkmış birçok olumsuzluğa imza atmış ama bizim tespit edemediğimiz birçok olumsuzluğun olduğunu da düşünüyoruz. Bir an önce Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili adli mercilere yaptığımız şikâyetin değerlendirilmesini hem de belediye başkanının görevden el çektirilmesini ve soruşturmanın öyle sürdürülmesini bekliyoruz. Bunun yanında sağlık çalışanlarına şiddette bulunan belediye meclis üyesi hakkında da işlem yapılmasını bekliyoruz