“Desteklerimiz devam ediyor”

Milletvekili Çalık, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma kapsamında, alınan salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti.

Çalık, daha önceden 3 ay süreyle ödemesi gerçekleştirilen bin TL gelir kaybı desteği ile illere göre 500 ve 750 TL şeklinde verilen kira desteğini, esnafa bir ay daha sağlanacağını kaydetti.

Milletvekili Çalık, ihtiyaç sahibi ailelere daha önceden bin TL olarak ödenen nakdi yardımlara, bin 100 TL olarak yeniden başlayacaklarını ve emeklilerin ikramiyelerini Ramazan Bayramı’nda bin 100 TL’ye çıkarıldığını belirtti.