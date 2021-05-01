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01 May 2021 - 13:23- Spor G: 01 May 2021 - 13:27

Yeni Malatyaspor’dan 1 Mayıs paylaşımı

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

FERDİ DURDU
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen sene olduğu gibi bu sene de meydanlarda kutlanamadı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından “Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” paylaşımında bulundu.

# yms, yeni malatyaspor, 1 mayıs
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01 May 2021 - 13:23 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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