Yeni Malatyaspor’dan 1 Mayıs paylaşımı



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen sene olduğu gibi bu sene de meydanlarda kutlanamadı.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından “Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” paylaşımında bulundu.