Yeni Malatyaspor’dan 1 Mayıs paylaşımı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geçen sene olduğu gibi bu sene de meydanlarda kutlanamadı.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından “Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.