Yeni Malatyaspor kritik maçta 3 puanı hedefliyor

Süper Ligin 38.haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 39.haftada sahasında ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor’u konuk edecek.

Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşması, 3 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı, Bursa Bölgesi Üst Klasman Hakemi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Bursa Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Ali Saygın Ögel ile İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Alpaslan Dedeş yapacak. Mücadelede, İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İKİ TAKIMIN 10’UNCU RANDEVUSU



Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, daha önce 2’si 3.Lig, 7’si ise Süper Lig olmak üzere 9 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda 3 kez Yeni Malatyaspor, 3 kez de Kayserispor gülerken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım ilk olarak 1998-1999 sezonunda 3.Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, uzun yıllar sonra 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 3-2 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig’de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0, sezonun ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor ile Kayserispor, 2019-2020 sezonunda yeniden Süper Lig’de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 4-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 2-1 Kayserispor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0 kazandı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?



Opta Fact’in verilerine göre; Sahasında Kayserispor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 1B), ligde dört kez konuk ettiği 11 rakibinden de en az bir yenilgi aldı.

Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, daha önceki yedi lig karşılaşmasında tek galibiyet alabilmişti (3B 3M).

Süper Lig'de çıktığı son 17 maçın ikisini kazanabilen Yeni Malatyaspor (7B 8M), iki galibiyetini de son iki iç saha karşılaşmasında aldı (vs Alanyaspor & Ankaragücü).

Süper Lig'deki sekiz maçlık galibiyet hasretini Denizlispor'u 6-3 yenerek sona erdiren Kayserispor, bu süreçteki sekiz karşılaşmada toplam beş gol atabilmişti (4B 4M).

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Yeni Malatyaspor, Kasım 2020'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor.

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, ocak ayından bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almıyor.

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Yeni Malatyaspor'dan (15) daha fazla puan kazanan tek takım Alanyaspor (18), skor dezavantajı yaşadığı karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip ise Kayserispor (3).

Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Kayserispor'a karşı iç sahada ilk 11 çıktığı son üç Süper Lig maçında dört golde pay sahibi oldu (3 gol & 1 asist).

Bu sezon Süper Lig'de beş asist yapan Aaron Lennon, lig kariyerinde daha yüksek bir sayıyı en son 2012/13'te Tottenham formasıyla yakaladı (7 asist).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Kayserispor orta sahası Daniel Avramovski (2 gol & 2 asist), daha önceki 18 karşılaşmda tek golde pay sahibi olabilmişti (1 asist)