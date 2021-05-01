ALES’e girecek adaylar dikkat!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Malatya’da 3 bin 700 aday sınavda ter dökecek.

ADAYLAR VE GÖREVLİLER MUAF OLACAK



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2021-ALES/1 sınavı 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

ÖSYM,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ‘Sınava Giriş Belgelerini’, sınav görevlileri ise sınava ait ‘Görevlendirme Belgelerini’ yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır

açıklamasında bulundu.

VALİLİK’TEN UYARI



Malatya Valiliği tarafından sınava girecek adaylara uyarıda bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirileceği üzere; 02 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir adet biyometrik fotoğrafı yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi hususunda Yeşilyurt İlçe Nüfus Müdürlüğü; 02 Mayıs Pazar Günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.