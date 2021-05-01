Hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi’nde bulunan bir ikametten bir adet bilezik, tuğralı altın kolye, bir adet alyans yüzük, bir adet 5 taş yüzük ve bin 500 TL paranın çalınmasıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili faili meçhul şüpheliler Ö. İ. ve T. İ. Yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.