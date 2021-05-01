Kumar oynayanlara baskın

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede 4 kişinin kumar oynadıkları tespit edildi.

Emniyet ekipleri, 4 kişiye idari para cezası uygularken, kumar parası olan 280 TL’yi de geçici olarak muhafaza altına aldı. Emniyet ekipleri ayrıca, işletme sahibine de ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan adli işlem yaptı.